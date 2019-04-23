Yunak'ta ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti

KONYA (AA) - Yunak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

İlçede öğrenim gören öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret ederek temsili olarak makamlara oturdu.

Yunak İlçe Kaymakamlığı makamına oturan Akşemsettin İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Hatice Akçay, koltuğa geçer geçmez himayesindeki bazı daire müdürlerine talimat verdi.

Minik öğrenci Hatice Akçay, Yazı İşleri Müdürü Osman Selçik'e okulun etrafındaki bozuk kaldırımların yapılması ve okullarda öğrenciler için daha fazla sosyal aktivitede bulunulması için çalışmalar yapması talimatını verdi.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, koltuğunu devrettiği temsili kaymakam ile birlikte kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Çocukların bu mutlu gününde koltuğu devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Akbulut, "Yunaklı çocuklarımızı temsilen öğrencimiz Hatice Akçay nezdinde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizler çocuklarımız için de güzel bir gelecek hayal ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.