Yunak’ta huzur operasyonu

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde "Güvenli Gece Yunak’ta Yaşanır" adlı huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Yunak'ta çok sayıda polisin katıldığı uygulamada Kent Meydanı’nda belirlenen noktalarda asayiş denetimleri yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor. Uygulamayla özellikle eğitim yılının başlaması öncesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında, okul önleri, park, çay bahçesi, kafeterya ve tüm kahvehanelerde kontrol edildi.

Uygulamada yaklaşık 279 şahsa GBT sorgusu yapıldı, 47 otomobil denetlendi. Operasyon kapsamında 6 araç trafikten men edilirken, 7 araca da cezai işlem uygulandı.