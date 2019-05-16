Yunak'ta gençlik yürüyüşü yapıldı

KONYA (AA) - Yunak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl dönümü ve Gençlik Haftası nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlendi.
Etkinlikte ilk olarak Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Müdürü Murat Albayrak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Yunak Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayıp Kent Meydanı’nı takiben Anadolu Lise bahçesinde son buldu.
İş yerlerinden Türk bayrakları sallayarak korteji selamlayan vatandaşlar, yürüyüşe katılanları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Törenin ardından Yunak Anadolu Lise öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.
Etkinliğe Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.