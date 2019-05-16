Yunak'ta gençlik yürüyüşü yapıldı

KONYA (AA) - Yunak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl dönümü ve Gençlik Haftası nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlendi.Etkinlikte ilk olarak Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal...