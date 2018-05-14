KONYA (AA) - Yunak’ta,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü, Yunak Otogarı önünden başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşte çok sayıda genç ve öğrenci, ellerindeki Türk bayrakları ve okul flamalarıyla Hükümet Konağı’na kadar yürüdü.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yürüyüş ve tören sona erdi.



