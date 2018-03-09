KONYA (AA) - Yunak Kaymakamlığı'nca "Eğitimde Kaliteyi Artırma" Projesi başlatıldı.

Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun talimatı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde kısa adı YEKAP olan "Eğitimde Kaliteyi Artırma" Projesi'nin tanıtım toplantısı Yunak Anadolu İHL konferans salonunda yapıldı.

Yunak’ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 4 bin 100 öğrenciyi kapsayan projeyle kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarıda artış sağlayan bireyler yetiştirilmesi ve devlet ile milletin bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Proje, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve süreklilik ilkelerine göre yürütülecek ve başarılı çalışma yapan kurumlar her yıl mayıs ayında yapılacak törenle Kaymakamlık nezdinde ödüllendirilecek.

Proje paydaşlarına hitap eden Kaymakam Cıdıroğlu, ilçedeki yöneticiler olarak eğitim üzerinde önemle durduklarını ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle eğitimde önemli mesafeler kat etmeyi hedeflediklerini belirten Cıdıroğlu, "Hayata geçireceğimiz bu projeyle çocuklarımızın saklı kalan yeteneklerini ortaya çıkararak onları çok yönlü bir biçimde geleceğe hazırlayacağız." dedi.

Başarıyı sınavlardan elde edilen puanlara göre değerlendirmenin tamamen doğru olmadığını kaydeden Cıdıroğlu, şöyle konuştu:

"Şu an çocuklarımız adeta robotlaşmaya doğru gidiyor. Tüm zamanını bir odaya kapanık durumda ve teknolojiye bağımlı halde geçiriyor. Bu maalesef çok kötü bir durum. Bunları acil olarak düzeltmemiz gerekiyor."