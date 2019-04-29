Yunak’ta çiftçiler yağmur duasına çıktı

KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Hacıfakılı mahallesindeki çiftçiler, bahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Yunak’a bağlı Hacıfakılı Mahallesi Pancaryeri mevkisinde Mahalle Muhtarlığı’nın, mahalle sakinlerinin desteği ile düzenlediği programda, yağmur beklentisi içerisindeki yöre çiftçisi bir araya geldi.

Mahalle sakinleri, kılınan öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş tarafından yaptırılan yağmur duasında ellerini semaya açarak, bolluk ve bereket diledi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yağmur duasının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Mahalle Muhtarı Cemal Devecioğlu, bu yıl ilk defa nisan ayında yağmur duası için bir araya geldiklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Programa Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Kuru ile çevre mahallelerde yaşayan çiftçiler ve mahalle sakinleri katıldı.



