Yunak'ta cami girişine

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde Merkez Çarşı Cami'nin kapısına asılan ve cemaati cep telefonunu kapatmaları yönünde uyaran, "Hak ile irtibata geçmek için halk ile irtibatı kesiniz" yazısı ilgi çekiyor.

Yunak Merkez Çarşı Cami'nde cemaatin cep telefonlarını kapatmadan namaza durmasından yakınan cami müezzin kayyımı, çareyi ilginç bir uyarı tabelası koymakta buldu.

Tabelayı gören cemaat, telefonunu sessize alıyor veya kapatıyor.

Yunak’ın Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Murat Göktaş, namaz kılarken çalan cep telefonlarından bıkınca, çareyi cami girişine tabela asmakta buldu.

Yazı asarak cemaati uyaran Göktaş, bu sayede namazda çalan telefonların azaldığını söyledi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, ibadet sırasında çalan cep telefonlarından hem din görevlilerinin hem de cemaatin rahatsız olduğunu kaydetti.

Cemaate telefon konusunda sık sık uyarılarda bulunduklarını belirten Göktaş, camiye girerken cep telefonlarını kapatmalarını ya da sessiz konuma almalarını istediklerini ifade etti.

Bu konuda uyarılara uyulmadığını gözlemlediklerini anlatan Göktaş, bunun üzerine "Hak ile irtibata geçmek için halk ile irtibatı kesiniz" yazısını hazırladıklarını belirtti.