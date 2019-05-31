Yunak’ta bayramlaşma töreni

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu seneki bayramlaşma programı 9 günlük tatil nedeniyle öne alındı.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği polis lokalinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, daire ve kurum amirleri ile bayramlaştı.

Yaklaşık 1 saat süren bayramlaşma töreninde tüm kurum amirleri ile tek tek bayramlaşan Kaymakam Akbulut, herkesin bayramını kutlayarak, iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programına Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri katıldı.