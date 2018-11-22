KONYA (AA) - Yunak’ta Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş bakım seti dağıtıldı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine diş macunu ve diş fırçasından oluşan ağız bakım seti hediye etti.

Yunak Hacı Tekin İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı.

Etkinlikte sınıflarda çocuklarla sohbet eden Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çocuklara dişlerin fırçalanmasının önemini ve nasıl diş fırçalanması gerektiğini anlattı.