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Yunak'ta "28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Milli İrade" konferansı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Milli İrade" konferansı düzenlendi.Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen...

01 Mart 2018 Perşembe 14:53
Yunak'ta
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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Milli İrade" konferansı düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 28 Şubat’ta hayalleri, rüyaları ve hayatları üzerinden tanklar yürütülen insanların temsilcileri olarak bugün burada olduğunu söyledi.

"28 Şubat tarihimizdeki karanlık noktalardan bir tanesidir." diyen Karabulut, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesine, demokrasiye, insan haklarına, hukuka ve inanç özgürlüğüne vurulmuş en ağır darbelerden bir tanesidir. Bu darbenin o günlerde cuntacı ayağı bugün yargı önünde hesap veriyor. O zamanlarda darbeciler ’Bu dava bin yıl sürecek’ demişlerdi. 21 yıl sürmeden mahkeme önüne çıktılar. Millet iradesi ile iktidara gelmiş kadroları hazmedemeyen bir takım karanlık odaklar, millete rağmen darbe yapmak için bir takım planlar kurmuşlar, aktörler belirlemişler, oynadıkları ve oynattıkları oyunlarla seçilmiş meclisi ve hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır."

Programın sonunda, Karabulut tarafından yazılan kitaplar imzalanarak öğrencilere ve davetlilere hediye edildi.

Konferansa, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
28 Şubat KonferansıYunak
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