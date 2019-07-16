Yunak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından açılan dev bayrak sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen şehitleri anma yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün başlaması ile vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na geldi. Vatandaşlar birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz akşamını anlatan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra etkinliklerde Yunak Komek Kurs Merkezi tarafından hazırlanan "15 Temmuz" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödül ve madalyaları takdim edildi.

Program Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş'ın yaptığı dua ile sona erdi.

15 Temmuz anma programına Yunak Cumhuriyet Başsavcısı M. Mustafa Vural, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



