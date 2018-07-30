Yunaklılar

KONYA (AA) - Yunak Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hasat Şenlikleri yapıldı.

Kent Meydanı’nda düzenlenen 3. Yunak Hasat Şenlikleri'ne, çevre il ve ilçelerden de konuklar geldi. Şenliklerde çeşitli sanatçılar konserler verdi.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, yaptığı konuşmada, şenliğin Yunak Belediyesi’ne ait projelerin sosyal boyutunu oluşturduğunu söyledi.

Yunak'ın havası kadar insanlarının da temiz ve samimi olduğu dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Hasat Şenliği ile hem aramızdaki dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor, hem de ekmek derdine düşerek bu memleketten ayrılmak zorunda kalan gurbetteki hemşehrilerimizi belli günlerde de olsa burada buluşturmanın mutluluğunu yaşatıyor. Bu nedenle geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizi çok önemsiyoruz.Sizlerin gösterdiği ilgiyle birlikte her yıl daha da güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kültürümüzü yaşatıyor birlik ve beraberliğimizi gelecek nesillere aktarıyoruz."

Şenliğe, Belçika'nın Saint-Josse ilçesinin Belediye Başkanı Emir Kır , AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru , Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun da katıldı.