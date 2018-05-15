Yunak'da Bilim ve Teknik Projeler Fuarı

KONYA (AA) - Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından "Bilim ve Teknik Projeler Fuarı" düzenlendi.

Lisede düzenlenen fuar, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan’ın katıldığı törenle açıldı.

Bilim ve Teknik Projeler Fuarı’nda, 15 öğrenci ve 3 danışman öğretmenin 4 ay içerisinde hazırladıkları 17 proje tanıtıldı.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Makine teknolojileri öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen "TANKEP" robotu fuarın dikkat çeken projelerinden oldu.

Okul müdürü Zafer Arıkan, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerinin önemli ve gelecek vadeden çalışmalar yaptığını söyledi.