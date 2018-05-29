Yunak MYO Genel Sekreterliğine Keskin, atandı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu Sekreteri olarak atanan Bülent Keskin, görevine başladı.

Keskin, 1973'de Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tamamladı.

SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümününden mezun oldu. SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1996–2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yönetici ve şube müdürlüğü yaptı.

Evli ve bir çocuk babası Keskin, aynı zamanda makale, şiir ve roman yazarlığı da yapıyor.