Yunak Muhtarlar Derneğinde Alphan güven tazeledi

KONYA (AA) - Yunak Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan, yeniden bu göreve seçildi.

Yunak Muhtarlar Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Seçim sonucunda, mevcut Dernek Başkanı Alphan, yeniden başkanlığa getirildi.

Alphan, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Seçimler gelip geçen şeylerdir. Bizler bu ilçenin idaresinde her zaman var olduk var olmaya da devam edeceğiz. Bizi her türlü platformda yalnız bırakmayan ve desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Fatih Cıdıroğlu’na, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ve genel kurula katılan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."