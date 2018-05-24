Yunak Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

KONYA (AA) - Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda maliye bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Öztaş, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu ve mesleklerinde en iyi olmak için kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Törende daha sonra mezun olan öğrencilere belgeleri verildi. Ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Cumhuriyet Savcısı Hasan Dönmez, protokol üyeleri, protokol üyeleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve velileri katıldı.