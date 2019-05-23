Yunak Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda maliye ve bankacılık bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Öztaş, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu ve mesleklerinde en iyi olmak için kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

Ardından okulu birincilikle bitiren maliye bölümü öğrencisi Merve Demir tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

