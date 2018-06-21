Yunak Kaymakamlığından gazeteciye plaket

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) Yunak ilçesinde haber hizmeti aldığı serbest haberci Abdülkadir Uysal'a ilçenin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen plaket töreninde konuşan Cıdıroğlu, kuruluşu cumhuriyetten önceye dayanan AA'nın, milletin sesi olmayı en iyi şekilde başardığını söyledi.

Hızlı, güvenilir, ilkeli habercilik anlayışıyla bilgi üreterek kamuoyunu aydınlatan AA'nın Yunak'ta da bir serbest habercisinin bulunmasının ilçe adına güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde az sayıda muhabir ve gazetecimiz bulunmaktadır. Bu arkadaşımız kendi imkanları doğrultusunda ilçemizin sesi olmaya çalışıyor. Kendilerine ilçemize yaptıkları katkılardan dolayı ilçem adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Gazeteci Uysal da bu plaketin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. İlçem adına bir şeyler yapıp katkıda bulunabilmiş isem ne mutlu bana. Bu ilçe hepimizin." dedi.