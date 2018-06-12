Yunak Kaymakamı Cıdıroğlu, tarım işcileriyle iftar yaptı

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, belediye tarafından düzenlenen programla ilçedeki mevsimlik tarım işcileriyle iftar yaptı.

Yunak Belediyesi, Saray Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri için iftar programı düzenledi.

İftara katılan Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, tarım işçileriyle birlikte orucunu açtı.

Cıdıroğlu, iftar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ve kimsenin kendisini unutulmuş, yalnız hissetmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu düşüncelerle doğu illerinden gelen işcilerle birlikte iftar yapalım dedik. Çok sevindiler. Onların mutluluğunu görmek bizleri de sevindirdi." dedi.