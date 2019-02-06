Yunak Kaymakamı Akbulut yaylar için trafik uygulamasına katıldı

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın " trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla polis ve Jandarma ekipleri ilçede trafik uygulaması yaptı.

Yunak Hükümet Caddesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik uygulamasında, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut beraberinde, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş sürücülere yayalara yol verecekleri yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve beraberindekiler yaya yolundan geçerek sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmaya çalıştı, durduralan sürücülere uygulamanın önemini anlatan broşürler dağıttı.

Kaymakam Akbulut, vatandaşlardan uygulamaya hassasiyet göstermelerini isteyerek, "Vatandaşlarımızdan bu konuda beklentimiz daha duyarlı olmaları, hassas olmaları ve yayalara öncelik vermeleridir. İnşallah tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de önemli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İlçemizde bu duyarlılığı oluşturacağız. Vatandaşlarımızda isteğimiz şudur, Mutlaka bu uygulamaya uysunlar. Çünkü biz hem sürücüyüz aynı zamanda her birimiz birer yayayız. Bu manada çocuklarımızın güvenliği için vatandaşların güvenliği için yaya öncelikli trafik uygulamasına önem versinler. Tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz budur." diye konuştu.