Yunak Kaymakamı Akbulut,

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Kariyer Günleri" etkinliği için gittiği Cemal Karacan Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hitap etti.

Kaymakam Akbulut, öğrencilerden kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını ona göre yapmalarını ve bu yolda bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

12 sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide konuşan Kaymakam Akbulut öğrencilik ve meslek yaşamı tecrübelerini de paylaşarak, "Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor." dedi.

Etkinlik, Akbulut'un kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.