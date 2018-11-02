Yüksel'den Kızılay Haftası mesajı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel, mesajında, Türk Kızılayının, sahip olduğu görev çerçevesinde kuruluşundan bu yana takdirle karşılanan, toplumlar arasında barış ve dostluk köprülerinin kurulmasına önemli katkıda bulunan bir kurum olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir yanında binlerce hayata umut olan Türk Kızılayının , insanlığa hizmet bilinciyle bu kutsal göreve fedakarca emek verdiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı ülkemizde yardımlaşma duygumuzun harekete geçmesine, yapılan yardımların dünyanın birçok köşesinde muhtaç insanlara ulaştırılmasına ve 150 yıldır devam ettirilen başarılı çalışmalarıyla dünya ülkelerine örnek olmuştur. Bu bağlamda, başta Türk Kızılayı Suşehri Temsilciliğine, Genç Kızılaya, gönüllülere ve hayırsever Suşehrili vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Merhamet eli Türk Kızılayımızın haftası kutlu olsun."