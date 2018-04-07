Yüksekokul öğrencileri Çanakkale'yi gezecek

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde eğitim gören yüksek okul öğrencileri Belediye tarafından Çanakkale'ye gönderildi.



AK Parti İlçe Gençlik Kolları öncülüğünde Suşehri Belediyesinin destekleriyle düzenlenen gezi programında ilçedeki yüksek okullarda eğitim gören 50 öğrenci, Çanakkale'yi gezecek.

Öğrenciler için düzenlenen uğurlama programında konuşan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, öğrencileri bu tür gezilere uğurlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Gezinin 3 gün süreceğini aktaran Yüksel, "Öğrencilerimiz önce Çanakkale Şehitliğini ardından İstanbul'da ecdat yadigarlarını gezecek. Biz imkan oluşturduk gençlerimize. Amacımız gençlerimizin ecdadımızın neler çektiklerini, nelerle karşılaştıklarını, ne gibi zorluklara maruz kaldıklarını görmeleri. Onların vatan ve milletin istiklal ve istikbalini savunmada geri adım atmadıklarını anlamalarını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erdem de Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e teşekkür etti.

