Yüksek yargı mensupları öğrencilerle buluştu

KONYA (AA) - Yüksek yargı temsilcileri, KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "2. Meslek Atölyesi" programında geleceğin hukukçuları olan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, üniversitenin konferans salonunda, KTO Karatay Üniversitesi'nin fiziki imkanları ve öğrenci başarısıyla kendini hukuk alanında ispat ettiğini söyledi.

Öğrencilerle buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren HSK 1. Daire Başkanı Koç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük ihtiyacı nitelikli iş gücü kaynağıdır. Devletin temel görevleri adalet, eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermektir. Bu unsurlar ne kadar sağlıklı işlerse, toplumsal yapı da o derece sağlamlaşır. Adalette tarafsızlığınızı yitirmediğiniz sürece adalete olan güven artacaktır. Meslek adaylarımıza tavsiyem tarafsız ve adaletli olmalarıdır. Bu sebeple savcılık ve hakimlik mesleği anayasada tanımlanmış nadir mesleklerden bir tanesidir."

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ise, mesleğin amiral gemisinin hakimler ve savcılar olduğunu vurgulayarak, "Sınavlarda, mülakatlarında heyecanlanmanız, bildiklerinizi hatırlamamanız normal olan şeyler. Biz mülakatlarda kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Sempozyum, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK Kurul Müfettişi Fatma Ateş ve HSK Kurul Müfettişi Mirac Gülçiçek'in konuşmaları ile sona erdi.

Sempozyuma, yargı mensupları, akademisyenler, savcı ve hakim adayları ile öğrenciler katıldı.

Programın ardından yüksek yargı mensupları, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOBB Binası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

