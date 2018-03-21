"Yüksek faizler konut satışını yavaşlattı"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Sektör temsilcileri, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle konut satışlarının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azaldığını belirterek, faizlerin bu oranlarda seyretmesi durumunda yeni rekorun imkansız hale geleceğini bildirdi.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalarak 95 bin 953 oldu.

Şubatta, ipotekli konut satışlarının 2017'nin aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916'ya gerilemesi dikkati çekti.

Bankaların tüketicilere sunduğu en düşük oranlı konut kredisi faizi aylık yüzde 1,15 ile 3 aydır son 22 ayın en yüksek rakamında seyrediyor.

Verileri değerlendiren sektör temsilcileri, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle konut satışlarının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azaldığını belirterek, faizlerin bu oranlarda seyretmesi durumunda yeni rekorun imkansız hale geleceğini bildirdi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şubat ayı satış rakamlarının 2017'nin aynı dönemine göre düşük kalsa da satışların 96 bin bandında seyretmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kampanyalı ve peşin satış sisteminin bu süreçte daha avantajlı olduğunu ve tüketicinin buna yöneldiğini dile getiren Elmas, kişiye özel ödeme planları ve peşin alımdaki ciddi indirim oranlarıyla konut satışlarının gelecek aylarda tekrardan yükselişe geçeceğini bildirdi.

Elmas, "İpotekli satışlarda 27 bin adetle yüzde 27,8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Bankalar bu konuda elini taşın altına koyarak faizler konusunda rahatlatıcı adımlar atmalıdır. Faizler düşerse satışlar tekrardan artar." dedi.

Türkiye'deki hızlı kentleşme sürecinin gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlak olacağını gösterdiğini dile getiren Elmas, 2018'de hayata geçmesi planlanan konut sandığı sayesinde dar gelirli vatandaşın da konut sahibi olacağını bildirdi.





- "Yüksek faiz oranları alım üzerinde baskı oluşturuyor"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ipotekli satışların azalmasının, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesi olduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarının, alımlar üzerinde baskı oluşturduğunu, konut üretimindeki maliyetleri artırdığını söyledi.

Durbakayım, "Diğer taraftan bankaların konut kredi musluğunu kısmaları, kredi verme şartlarında zorlayıcı davranmaları da ipotekli satış oranlarının dip seviyelere inmesine neden olmaktadır." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, inşaat firmalarının her ne kadar kampanya yapsa da yüksek faiz oranları nedeniyle konut satışlarında gerileme yaşandığını belirterek, "Konut satışlarını hızlandırmamız için bir an önce faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz 9 ayda demir ve beton fiyatlarına gelen zamlarla inşaat maliyetleri ciddi oranda arttı." dedi.

Bu yıl müteahhitlerin mevcut stokları eritmesi gerektiğini vurgulayan Tavukçuoğlu, her yerde konut inşa etmekten ziyade üretimde kontrollü bir şekilde ilerlenilmesi gerektiğini, gereken önlemler alınmazsa, konut satışlarında sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.





- "Faizlerin yükselmesi vatandaşın maliyetini artırıyor"





Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların konut alımı yerine parasını faize yatırdığını belirterek, "Ancak yatırımcılar 2017 sonunda ve 2018 başında konuta gelen zamların henüz yansıtılmadığını, fiyatların artmasıyla çok büyük bir kayıp içinde olacaklarının farkında değiller " dedi.

Konut maliyetlerinin ve faizlerin artması nedeniyle sadece satışlarda değil üretimde de gerileme olduğunu anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Faizlerin yüksek olması hem ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların hevesini kırdı. Çünkü insanlar son bir yıldır sürekli artan konut kredisi faiz oranlarından şikayetçi. Alacağı konuta biz zam yapmasak dahi bankaların faiz oranlarını artırması nedeniyle maliyetleri yükseliyor. Ödeme planları, aylık giderleri sürekli değişiyor. Bu yüzden vatandaşlar da konut alımını erteliyor veya almaktan vazgeçiyor."





- "Yüksek faiz oranları satış hızını düşürdü"





Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Türkiye genelinde ilk iki ayda yaklaşık 193 bin adet ev satıldığını belirterek, bu rakamın geçen yıl ilk iki ayına kıyasla 4 bin adet daha az olduğunu söyledi.

Bunu bir azalış olarak yorumlamanın erken olacağını dile getiren Akbal, konut satış hızının azalmasına konut kredisi faiz oranlarının direkt etki ettiğini vurguladı.

Akbal, ipotekli satışlarda iki aydır ciddi azalma görüldüğünü kaydederek, "Asıl düşüşün ipotekli satışlarda olduğunu görüyoruz. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı geçtiğimiz yıl yüzde 40-50 arasında seyrederken Şubat 2018'de yüzde 29,1 oldu. Faizler düşmezse yeni rekorda zorlu bir yola gireriz. Bir an önce faizlerin gerilemesi gerekiyor." dedi.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu da orta ve alt gelir grubuna yönelik yeni projeler üretilmesi konusunda birtakım önlemler alınması ve kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle satış oranlarının artacağını söyledi.