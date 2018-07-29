Yukarı Karaören'de güreş festivali yapıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarı Karaören Mahallesi'nde güreş ve kültür festivali yapıldı.

Kızılcahamam'ın geçmişte köy statüsünde olan kırsal mahallelerinden Yukarı Karacaören, 20. Yukarı Karaören Köyü Güreş ve Kültür Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Karakucak güreşlerinin yapıldığı festivalde, halat çekme, yoğurt yeme ve çuval yarışları da düzenlendi.

Gelecek yılki 21. Yukarı Karaören Köyü Güreş ve Kültür Festivali için ağalık seçiminin de yapıldığı organizasyonda, açık artırma sonucunda 100 bin lira ile iş adamı Şaban Doruk, gelecek yılki festivalin ağası oldu.

Festivale AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Jandarma Komutan vekili Uğur Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar da katıldı.

Yukarı Karaören Derneği yönetimi, köye ve etkinliğe katkılarından dolayı protokol üyelerine plaket takdim etti.