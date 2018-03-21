Yukarı Çavundur'da Şahbudak yeniden başkan seçildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde Osman Şahbudak yeniden başkanlığa seçildi.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 13. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı.

Dernek Başkanı Osman Şahbudak, genel kurulda yaptığı konuşmada, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sosyal yardımlaşmayı sağlamak ve kurulan diyaloğu daha etkin duruma getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dernek faaliyetleri anlamında Çubuk’ta bir çok yenilikleri yaptık. Çubuk’ta ilk defa 30 ramazan boyunca günlük 600 ila bin kişiye iftar yemeği vermeyi biz başlattık. Mahalle halkımıza yönelik birçok alanda eğitim veriyoruz. Her hafta konusunda deneyimli ve önemli kişileri mahallemizde misafir ediyoruz."

Genel kurula katılan Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş da derneğin faaliyetleriyle ilçedeki diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle Şahbudak başkanlığındaki liste, dernek yönetimine seçildi. Dernek yönetim kurulunda Şahbudak ile Yusuf Korkmaz, Ahmet Kuru, Veysel Kurucan, Mustafa Eser, Yusuf Bostan, Atilla Ersöz, Ahmet Tasinen ve Recai Aksu yer aldı.

Genel kurula Çubuk Platformu Başkanı Şuayip Yaman ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) Başkan Yardımcısı Mustafa Akdoğan da katıldı.