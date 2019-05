YSK'nin yedek üyelerle toplanmasına yapılan itirazlar

- YSK: - "Seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların, 298 sayılı Kanun'un 113/3. maddesi uyarınca üye tam sayısı olan on bir üye ile toplanıp karara bağlanmasında Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır" - "Kararlardaki demokratik meşruiyet ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından YSK oldukça uzun bir süredir on bir tam üye ile toplanmakta kararlarını salt çoğunlukla almaktadır" - "Kaldı ki 298 sayılı Kanun'un 113/3. maddesinde, YSK'nin seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların incelenmesinde, tam sayı ile yani on bir tam sayı ile on bir üye toplanacağı düzenlenmiştir"