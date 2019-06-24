YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim sonuçlarının tamamı sisteme işlendi

ANKARA(AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye gelişinde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçlandığını, rakamların yüzde yüzünün dün itibarıyla sisteme işlendiğini söyledi.

Kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısının 8 milyon 925 bin 63, geçerli oy sayısının 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oyların 178 bin 599 olduğunu bildiren Güven, katılımın ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Adayların aldığı oyları da açıklayan Başkan Güven, "Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99; Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55; Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

İtiraz sürecine ilişkin de bilgi veren Sadi Güven, olağan itiraz sürecinde, yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna siyasi partilerin itiraz hakkı bulunduğunu belirterek, "İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da Cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim kurulunun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün. Onun kararından sonra da Yüksek Seçim Kuruluna üç gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek, itiraz olursa. Tekrar seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.