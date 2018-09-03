YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe

ERZURUM - Yunus Okur

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın ağustos ayında da ağır darbe vurdu.

Operasyonlar hız kesmiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Saldırılarda yaralanan 2 sivil ile 19 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik kuvvetleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü. Ağustostaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 253 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 70'i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.

Yaz mevsiminde de teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristten gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak'ın biri güvenlik korucusu, 4'ü asker 5 güvenlik personelinin şehit düştüğü saldırıların faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından, 6 Ağustos'ta Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in de olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda gri kategoride aranan terörist "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından, turuncu listedeki Vehbi Taş olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın, 11 Ağustos’ta Tunceli'de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban'ın, Tunceli'de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat'ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Tunceli’deki aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edildi. Laçin'in daha önce etkisizleştirilen aynı görevdeki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği belirlendi. Laçin'in etkisizleştirilmesiyle örgütün daha önce tamamen çökertilen Erzurum grubunu yeniden oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı.

İçişleri Bakanlığının, 14 Ağustos'ta Tunceli'de düzenlediği iç güvenlik operasyonunda Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım etkisiz hale getirildi.

PKK'nın üst düzey isimleri de ağır darbe aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile MİT Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine 15 Ağustos'ta düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Kaval Dağı bölgesinde 20 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen teröristlerin terör örgütü PKK'nın sözde "Botan saha sorumlusu", "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur ile yardımcısı "Eşref Batü" kod adlı Serbest Gün olduğu belirlendi.

Gümüşhane'de 22 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerince 26 Ağustos'ta, Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. "Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın yaşadığı çöküş, yapılan istihbari çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt 2016 ve 2017 yılları ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi.

Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor.

Bunun son örneği, Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.

PKK'lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi.

Kandil'e hava harekatı sürüyor

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor.

Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil'de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor.

Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Ağustos ayında öne çıkan terör olayları

Ağustos ayındaki bazı terör olayları şöyle:

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Ağustos’ta terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 1 polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu, 8 polis yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine 9 Ağustos’ta PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 1 asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu, 5 asker yaralandı.

- Adıyaman'da 16 Ağustos’ta yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisi şehit oldu.

- Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında 26 Ağustos’ta güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.