YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Ramazan Bayramı

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de halk, yıllar sonra teröristlerin işgalinden uzak ilk bayram namazını kıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin'de Müslümanlar, bayram namazı için ilçedeki camilere akın etti.

Afrinlilerin yanı sıra ÖSO mensupları da ilçedeki camilerde vatandaşlarla namazda saf tuttu.

Namazın ardından Kürtçe ve Arapça verilen hutbelerde ramazanda tutulan orucun ve bayramın önemine değinildi.

Afrinliler namazdan sonra bayramlaştı. Camiye gelen çocuklara tatlı ve şeker dağıtıldı.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden halk, dua etti.

Afrinli Muhammed Samir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın bölge halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek "ÖSO ve Türk ordusuna selamlarımızı iletiyoruz. Afrinli kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Afrinliler, ayrılıkçı örgütlerden temizlenen evlerine dönsünler." dedi.

Afrinli Mahmut Nahsen de bayramda ilçede güvenli bir ortamın olduğunu vurgulayarak "Buradaki ve dışarıdaki tüm akrabalarımın bayramını kutluyorum. Dönmelerini istiyorum, olumsuz bir durum yok, hayat normal." diye konuştu.

TSK ve ÖSO birlikleri, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemişti.

Muhabir: Ömer Koparan, Adham Kako, Murat Çelik