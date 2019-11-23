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YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi
Milli Savunma Bakanlığından, "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı." açıklaması yapıldı.
Genel 23.11.2019, 11:16
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
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