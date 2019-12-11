YPG/PKK Suriye'de DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi serbest bıraktı

HASEKE (AA) - AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini bölgedeki Arap aşiretlerinin araya girmesiyle salıverdi.

Örgüt, bu kapsamda aralık ayının başından bu yana DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin bulunduğu yerden 516 kişiyi serbest bıraktı.

YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bırakmış veya kaçışlarına yardımcı olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirmişti.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduyu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda 70 binden fazla kişi barınırken, bu kişilerin yüzde 90'ından fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.