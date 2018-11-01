YPG/PKK Deyrizor'daki başarısızlığına kılıf arıyor

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ karşısında geri çekilmek zorunda kalmasının nedenini, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine saldırıları olarak göstermeye çalışıyor. Örgüt bu yolla, ABD'nin kendisine desteğini artırmayı planlıyor.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasında Deyrizor'daki çatışmalar 11 Eylül'den bu yana sürüyordu.

YPG/PKK, DEAŞ'ın kentteki son kalesi Heccin ilçesini ele geçirmek için yaklaşık 6 bin teröristiyle saldırdı.

Örgüt, DEAŞ'ın Suriye'nin enerji zengini kenti Deyrizor'daki varlığını tümüyle bitirmek için ABD ve Fransa'nın desteğiyle yoğun saldırılar düzenledi.

YPG/PKK, Heccin ilçe merkezi, Şiife, Bagoz ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinde süren çatışmalarda yüzlerce mensubunu kaybetti.

Fakat ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen örgüt ilerleyemedi. DEAŞ'lı teröristlerin sert karşılıklar vermesi sonucu ele geçirdiği yerlerden kısa süre sonra çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK, yalnızca 27 Eylül'de ele geçirdiği Bagoz belde merkezini elinde tutabildi.

Başarısızlığı örtme arayışı

ABD desteğini alabilmek için SDG ismini kullanan terör örgütü, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlarını Türkiye'nin Aynularab'da (Kobani) son günlerde düzenlediği operasyonlar nedeniyle sonlandırdığını duyurdu.

Örgüt bu yolla, ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen terör örgütü DEAŞ karşısındaki başarısızlığını ört bas etmeye çabalıyor.

İki taşla bir kuş vurmayı hedefleyen örgüt, Türkiye'nin saldırıları karşısında ABD'yi yanına çekmeye de çalışıyor.

Terör örgütü, ABD'den Türkiye konusunda güvence alabilmek için kendi imkanlarıyla bir tür şantaj yapmaya çalışıyor. ABD ordusuna, "Türkiye'yi engellemezseniz Deyrizor'da devam edemeyiz" mesajını veriyor.

YPG/PKK, aynı taktiği Zeytin Dalı Operasyonu sırasında da uygulamıştı. Örgüt, operasyon başladıktan sonra Fırat'ın doğusu ve Haseke ilinin güneyindeki bölgelerde DEAŞ'a karşı başlattıkları saldırıları, Türk ordusunun Afrin harekatı yüzünden durdurduklarını açıklamıştı.