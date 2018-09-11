YPG/PKK Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesini ele geçirmeye çalışıyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında yeni gerilime sahne oluyor. YPG/PKK'ya destek veren ABD ve Fransa da DEAŞ'ın ildeki son kalesini ele geçirme hazırlıklarına destek veriyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin doğu kırsalında, DEAŞ'ın son kalesi Heccin ilçesinde son dönemde askeri hareketlilik yaşanıyor.

DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin ortasından başlayarak, Suriye-Irak sınırı boyunca devam eden DEAŞ varlığını bitirmek için operasyona başladıklarını bildirdi.

Bir süredir, koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için yığınak yapıyor. ABD ve Fransız güçleri, Fırat Nehri üzerinden bölgeye savaş teknesi ve ağır silahlar da sevk etti.

Bu kapsamda, DEAŞ da YPG/PKK'lı teröristlere karşı eylemler planlıyor ve önlemler alıyor.

DEAŞ'lı teröristler, ilçedeki ailelerini Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinin kuzeyinde yer alan Şiife ve Süse beldelerine gönderdi.

YPG/PKK'ya pusu

Kaynaklar, sabah saatlerinde DEAŞ'ın YPG/PKK'ya pusu kurduğunu bildirdi.

Çıkan çatışmada, 10 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 20'si de esir alındı. İki terör örgütü arasında çatışmalar sürüyor.

Deyrizor'da halihazırda 2 bin 500 DEAŞ'lı unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

Terör örgütü DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada toplam 6 bin 40 kilometrekarede varlığını sürdürüyor. Örgüt ülke topraklarının, yüzde 3,3'ünü elinde bulunduruyor.

Muhabir: Mohamad Misto,Adham Kako