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'YPG’nin kontrolündeki bölgelerde 20 ABD askeri üssü kuruldu'

Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Sekreter Yardımcısı Venediktov, ABD’nin Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde 20 kadar üs kurduğunu söyledi.

01 Mart 2018 Perşembe 14:16
'YPG’nin kontrolündeki bölgelerde 20 ABD askeri üssü kuruldu'
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MOSKOVA (AA) - Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD’nin Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde 20 kadar üs kurduğunu söyledi.

Venediktov, Rus basınına Suriye’deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venediktov, “Suriye krizinde devam eden dış etkenler istikrar ve barışın geri gelmesine engel oluyor. Örneğin, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 20 ABD askeri üssü kuruldu.” ifadelerini kullandı.

"Kürtlere gerçekten de en modern silahlar sağlanıyor"

Silah sevkiyatıyla ilgili Venediktov, “Kürtlere gerçekten de en modern silahlar sağlanıyor. Modern silah sevkiyatları ve Kürt çevreleri içinde ayrılıkçı duyguların teşvik edilmesi Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesinde askeri operasyon yapmaya kışkırttı.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ali Cura

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