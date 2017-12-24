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Yozgat'taki "üniversite öğrencisine cinsel saldırı" iddiası

- Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

24 Aralık 2017 Pazar 17:00
Yozgat'taki
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YOZGAT (AA) - Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada yer alan "Yozgat'ta üniversite öğrencisi bir kadının 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı, bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca verilen talimatlar uyarınca kollukça yapılan araştırmalar sonucu, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını) ifade eden kişi, kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek soruşturmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BaşsavcılığıSosyal MedyaYozgat
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