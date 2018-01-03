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Yozgat'taki FETÖ/PDY davası

- "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
Yozgat'taki FETÖ/PDY davası
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu Muhammet Burak D, Mustafa D, Nazmi Ö, Emre S, Nihat G. ve Kenan K, tutuksuz yargılanan Osman A. ile avukatlar hazır bulundu. Kayhan S. ve Kadir İ. ile tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmaya Elbistan'dan SEGBİS ile tanık olarak katılan Ömer B, Bozok Üniversitesinde 2011-2016 yıllarında matematik bölümünde okuduğunu ve örgütün evlerinde kaldığını söyledi.

Bu dönemde ev ağabeyliği yaptığını belirten Ömer B, "Sanıklardan Kayhan S. lise öğrencilerinden sorumlu kişiydi. Beni öğrencilere ders vermem için yaklaşık 10 kez Ankara'ya gönderdi. Orada öğrencilere matematik dersi verdim. Bunun yanında Fetullah Gülen'in kitaplarından okuduk, verdiği vaazların videolarını izledik." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını kaydeden Ömer B, "ByLock programını telefonuma sanıklardan Kayhan S. 2014 ekim ayında yükledi ve 2016 ocak ayına kadar kullandım. Cemaatte bana 'Önder' diye isim vermişlerdi ama ben pek kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ/PDYYozgat
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