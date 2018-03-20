Yozgat'ta yaşlılar yemek tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

YOZGAT (AA) - Alpaslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemek bölümünde eğitim gören öğrencilerle birlikte yemek yapıp tecrübelerini paylaştı.

İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenledi.

Programa katılan yaşlılar, sınıfları gezip okulun uygulama mutfağında öğrencilerle birlikte yemek yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların deneyimlerini gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini söyledi.

Neşeli, "Çünkü yaşlılarımızı biz kültürümüzün, geleneğimizin mirasçısı daha doğrusu köprüsü olduğunu biliyor ve geleceğe aktarması gerektiğini önemsiyoruz. Özellikle yaşlılara saygı haftasında bu gibi etkinliklerle gelecek nesillerle buluşmasını bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.



Helle çorbası pişiren ve tecrübelerini paylaşan 65 yaşındaki Lütfiye Pasinlioğlu da gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Pasinlioğlu, gençler ile yaşlıların devamlı iç içe olması gerektiğini anlatarak, "Bildiğimiz tecrübeli onlara aktarıyoruz. Bugün de öğrencilerle birlikte yemek yaptık, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Daha sonra yapılan yemek ve çorbalar ikram edildi.



