Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda M.S, MD, M.Ş, N.A, S.S. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak ve yağma" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.