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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara...

29 Aralık 2017 Cuma 16:13
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.D, E.Ü, Ş.T, B.U. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada satışa hazır 73 gram sentetik uyuşturucu ve 203 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 489 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, E.Ü. ve Ş.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuYozgat
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