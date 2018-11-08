Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticaretti yaptığı iddia edilen şüpheli 400 gram esrarla yakaladı. Alınan bilgiye göre E.G.'nin Kırşehir'den temin ettiği uyuşturucu...