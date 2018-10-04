Yozgat'ta TYP kuraları çekildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak işçiler kura ile belirlendi.

Yozgat genelinde yapılacak 600 kişilik istihdama 5 bin 200 kişi müracaat etti.

Yozgat merkez ve köylerindeki okullarda çalışacak işçilerin kurası Şehit Durmuş Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası gazetecilere açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirlendiğini söyledi.

İl genelinde 600 kişi istihdam edileceğini ve 5 bin 200 kişinin müracaat ettiğini anlatan Yıldız, "İl merkezinde 200 kişiyi çalıştıracağız, bin 403 kişiyi müracaat etti. Kurada isimleri çıkan vatandaşlarımız 8 Ekim itibariyle işe başlayacak. Okullar kapanıncaya kadar çalışacaklar ve asgari ücret maaş alacaklar." diye konuştu.

Yıldız, il genelinde yine okullara 201 güvenlik görevlisi alınacağını ve buna da 335 kişinin müracaat ettiğini, Yozgat merkezde 46 kişinin istihdam edileceğini ve 82 kişinin müracaat ettiğini sözlerine ekledi.

Kurada ismi çıkan 48 yaşındaki Cenani Ortak, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kura çekimine, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş için müracaat eden vatandaşlar ve yakınları katıldı.