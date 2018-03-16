Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kadışehri ilçesinden Sorgun istikametine giden Selçuk Eker (31) yönetimindeki 06 DJ 4552 plakalı otomobil, Çiğedemli beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Sungur'a ait samanlığın duvarına çarparak içeri girdi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan İkra Naz Eker (2), İlknur Eker (26) ile Elvan Polat (50), Taner Doğan (31), Yakup Çabuk (53) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık Servisi ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.