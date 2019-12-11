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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. A.H. idaresindeki 58 TE 927 plaka otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki...

Genel 11.12.2019, 13:41
Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 58 TE 927 plaka otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki D.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#trafik kazası #Yerköy
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