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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. A.H. idaresindeki 58 TE 927 plaka otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki...
Genel 11.12.2019, 13:41
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile otomobildeki D.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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