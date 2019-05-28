Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yerköy Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. M.K. idaresindeki 06 DL 7468 plakalı otomobil, Sekili köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada ağır yaralanan sürücü...
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yerköy Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.