Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü ile H.U. ve Y.U. Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 37 BF 939 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesine bağlı Salmanlı köyü yol ayrımında...
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü ile H.U. ve Y.U. Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.