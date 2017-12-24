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Yozgat’ta trafik kazaları: 4 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Akdağmadeni ilçesi Pazar köyünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananları Sorgun Devlet Hastanesi’ne götüren Osman Zafer'in kullandığı 66 DK...

24 Aralık 2017 Pazar 14:17
Yozgat’ta trafik kazaları: 4 yaralı
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YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Akdağmadeni ilçesi Pazar köyünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananları Sorgun Devlet Hastanesi’ne götüren Osman Zafer'in kullandığı 66 DK 763 plakalı ambulans, Doğankent beldesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı. Osman Zafer ile hemşire Hatice Özmen yaralandı.

Sorgun Sarıkaya yolu Alişar köyü yakınlarında Ömer Osman Çetin yönetimindeki 38 YD 883 plakalı minibüs devrildi, sürücü yaralandı.

Karaveli köyü yakınlarında Mahmut Koyuncu (55) idaresindeki 31 K 0443 plakalı tır devrildi, sürücü yaralandı.

Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
SorgunTrafik KazalarıYaralılar
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