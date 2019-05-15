YOZGAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi Yozgat’ta açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye salonundaki serginin açılışında katılımcılara bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Denizbank sponsorluğunda düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğrafların Yozgat’ta sergilendiğini söyledi.

Özdemir, "600 gönüllü fotoğrafçının bir araya gelerek ülke genelinde çekilen fotoğrafların jüri üyeleri tarafından beğenilmesi ile ortaya çıkan görüntü. Bunlar Türkiye genelinde il il gezdiriliyor. Geçen hafta Tokat’taydı. Bu hafta bizim burada, önümüzdeki hafta da Sivas’ta sergilenecek." dedi.

Açılışın ardından Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hasan Şenyurt ve katılımcılar, sergiyi gezdi.