Yozgat'ta tarım ve hayvancılık değerlendirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında tarım ve hayvancılık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kaymakamlar, daire müdürleri, ziraat odası ve borsa başkanları, siyasi ve sivil toplum örgüt kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantıda, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcileri, yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında slaytlarla bilgi verdi.

Çiftçileri temsil eden oda başkanları ve çiftçiler, üretim esnasında yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm bulunmasını istedi.

İlgili kurum müdürlerinin yöneltilen soruları cevaplamasının ardından konuşan AK Parti Yozgat Milletvekil Bozdağ, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun geliştirilmesi için de büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

AK Parti iktidarlarının tarım ve hayvancılığa çok büyük destek sunduğunu aktaran Bozdağ, "Sorunların çözümü konusunda hep birlikte hareket edeceğiz. Çiftçimizle birlikte daha kaliteli buğday üretmek için çaba sarf edeceğiz. Süne ile mücadelede tarım müdürlüğümüzün ekipleri çalışırken çiftçimiz de mücadelesini yapacak." diye konuştu.

Bozdağ, Yozgat'ın su fakiri bir il olduğunu anlatarak, "Biz önüne baraj yapabilecek bütün akarsularımızın önüne baraj yaptık. Şu anda 5 barajımızın eş zamanlı inşaatı sürüyor. İnşallah bu barajlarımız da tamamlandığında çiftçimiz daha fazla verim alacaktır." ifadelerini kullandı.